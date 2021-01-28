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Кремль прокомментировал задержания после акций 23 января

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержания после несанкционированных акций 23 января. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 28 января.

«Правоохранительные органы делают свою работу», — сказал он.

Ранее Песков назвал беспрецедентным уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций, которые прошли в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. По его словам, крайняя напряженность в ряде субъектов РФ была спровоцирована исключительно агрессивными гражданами.

Комментируя акции, президент Владимир Путин отмечал, что россияне имеют право выражать свои взгляды, но в рамках закона.

Несогласованные акции прошли в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено 20 уголовных дел. По данным на 25 января, московские суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 за административные правонарушения на акциях.

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