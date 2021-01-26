Россия
 
Последние новости
Лукашенко рассказал о «шатании и раскачивании» Белоруссии
Муж и жена отметили 70-ю годовщину свадьбы и умерли в один день через три недели
В Москве нашли зону с реактивно дорожающим жильем
Финский юрист назвал возможный тюремный срок для Большунова
Актер из сериала «Универ» обвинил телеканал НТВ в клевете
Стюардесса посоветовала без стеснения просить несколько вещей на борту самолета
Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом
Кремль высказался о владельцах дворца в Геленджике
Взорвавшийся Nokia 3310 травмировал школьника
От Google потребовали удалить Telegram из магазина приложений
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль назвал беспрецедентным уровень насилия на акциях 23 января

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций 23 января был беспрецедентным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 января.

«Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал он.

По его словам, в связи с этим в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела. Песков добавил, что «не должно быть ни сомнений, ни вопросов», что крайняя напряженность в ряде субъектов РФ
была спровоцирована исключительно агрессивными гражданами, участвующими в мероприятии.

Накануне президент Владимир Путин, комментируя состоявшиеся несогласованные акции протеста, заявил, что граждане имеют право на выражение своей позиции, однако это должно происходить в рамках закона.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Соловьев назвал удар россиянке в живот на митинге «отталкиванием ногой»
Суды арестовали 30 участников несанкционированной акции в Москве
Путин прокомментировал акции 23 января