Кремль назвал беспрецедентным уровень насилия на акциях 23 января

Уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций 23 января был беспрецедентным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 января.

«Они вели себя чрезвычайно агрессивно», — сказал он.

По его словам, в связи с этим в отношении ряда протестующих были заведены уголовные дела. Песков добавил, что «не должно быть ни сомнений, ни вопросов», что крайняя напряженность в ряде субъектов РФ

была спровоцирована исключительно агрессивными гражданами, участвующими в мероприятии.

Накануне президент Владимир Путин, комментируя состоявшиеся несогласованные акции протеста, заявил, что граждане имеют право на выражение своей позиции, однако это должно происходить в рамках закона.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».