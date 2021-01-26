Соловьев назвал удар россиянке в живот на митинге «отталкиванием ногой»

Телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» заявил, что инцидент с жительницей Санкт-Петербурга Маргаритой Юдиной, которую во время несогласованной акции протеста ударил в живот полицейский, является «хорошо подготовленной провокацией». Запись эфира доступна на YouTube.

По мнению Соловьева, россиянку не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».

«Она поворачивается к оператору и дальше начинает движение навстречу полицейским и преграждает им путь <…> К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов, так же как и к тем, которые позволяют себе всякое», — сказал ведущий.

Ранее сообщалось, что полицейский пришел с цветами в больницу к пострадавшей от его действий женщине. Он извинился и назвал инцидент личной трагедией.

23 января в Петербурге во время акции протеста на площади Восстания сотрудник полиции ударил ногой в живот пожилую женщину. Ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку. Позднее женщина решила обратиться в Следственный комитет, сообщает РИА Новости.