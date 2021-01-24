Ударивший россиянку в живот силовик пришел к ней с цветами

Боец ОМОН, пнувший женщину в живот во время несанкционированной акции в Санкт-Петербурге, пришел к ней в больницу с цветами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Он извинился перед пострадавшей россиянкой. «Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — признался силовик. Мужчина также поклялся, что для него «это ситуация шоковая». «Когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — добавил он.

Женщина приняла извинения и поблагодарила его за цветы. «Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом», — ответила пострадавшая.

Ранее перед россиянкой также извинилась полиция. К ней пришел начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка.

23 января в Петербурге во время несанкционированной акции сотрудник ОМОН на площади Восстания ударил ногой в живот пожилую женщину. Ее госпитализировали. Прокуратура и МВД начали служебную проверку.