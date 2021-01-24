Участниц Pussy Riot арестовали после наезда на полицейского в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток участниц группы Pussy Riot Люсю Штейн и Викторию Кузнецову после наезда на машине на полицейского во время несанкционированной акции в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Штейн признана виновной по статье 20.2 КОАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»). Кузнецова — по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотруднику полиции»).

Марии Алехиной назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции (статья 20.2 КоАП РФ).

Ранее 24 января сообщалось, что Алехина и Штейн, находившиеся в машине, сбили сотрудника правоохранительных органов в Большом Афанасьевском переулке во время несанкционированной акции 23 января. Активисток задержали и доставили в отдел полиции.

В отношении них был составлен протокол из-за размещенных в интернете сообщений о намерении выйти на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Претензии в связи с наездом на полицейского им пока не предъявлялись.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».