Несогласованные акции завершились в Хабаровске и Владивостоке

В России завершились первые несогласованные акции протеста — в Хабаровске и Владивостоке. Как пишет РИА Новости, они оказались немногочисленными.

По информации агентства, на них пришли несколько десятков человек. Уточняется, что задержания проводились корректно, драк и стычек не было.

ГУ МВД России по Хабаровску отчиталось о 13 задержанных.

Подобные несанкционированные акции проходили в стране 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).