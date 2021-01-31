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Несогласованные акции завершились в Хабаровске и Владивостоке

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России завершились первые несогласованные акции протеста — в Хабаровске и Владивостоке. Как пишет РИА Новости, они оказались немногочисленными.

По информации агентства, на них пришли несколько десятков человек. Уточняется, что задержания проводились корректно, драк и стычек не было.

ГУ МВД России по Хабаровску отчиталось о 13 задержанных.

Подобные несанкционированные акции проходили в стране 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел. Основная масса расследований проходит по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).

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