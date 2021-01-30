Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить распространение данных россиян

Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных россиян. Об этом сообщается в канале ведомства в мессенджере.

В ведомстве отметили, что подобные действия без согласия граждан противоречат закону «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что после несанкционированных акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных. Среди публикуемой информации — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.