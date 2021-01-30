В Telegram появился канал с данными полицейских после акций 23 января

После акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. На «слив» личной информации силовиков в сети обратила внимание газета «Коммерсантъ».

Для поиска информации владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в сеть базы данных, объясняют эксперты.

Среди публикуемой информации — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.

В Госдуме заявили, что публикация личной информации может угрожать безопасности правоохранителей и их близких.

Несогласованные акции прошли в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено 20 уголовных дел. По данным на 25 января, московские суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 человека за административные правонарушения на акциях.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии.