Telegram заблокировал каналы с данными российских полицейских

Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан России, в том числе с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвовавших в задержаниях. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

За последние недели в мессенджере заблокировали несколько подобных каналов.

«Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. (...) Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию», — написал он.

По его словам, в связи с этими блокировками уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS, так как не получает одобрение Apple. Дуров обратился к авторам публичных Telegram-каналов с просьбой не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — добавил он.

В конце января Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.

Ранее сообщалось, что после несанкционированных акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. Среди публикуемой информации — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.

Несогласованные акции прошли 23 января в Москве и других городах России в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено не менее 20 уголовных дел.