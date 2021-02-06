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Telegram заблокировал каналы с данными российских полицейских

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан России, в том числе с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвовавших в задержаниях. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

За последние недели в мессенджере заблокировали несколько подобных каналов.

«Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиа-менеджеров. (...) Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию», — написал он.

По его словам, в связи с этими блокировками уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS, так как не получает одобрение Apple. Дуров обратился к авторам публичных Telegram-каналов с просьбой не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. «Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — добавил он.

В конце января Роскомнадзор потребовал от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных россиян.

Ранее сообщалось, что после несанкционированных акций 23 января в мессенджере Telegram появился канал с персональными данными полицейских и росгвардейцев, участвующих в задержаниях. Среди публикуемой информации — имена силовиков, их фотографии, телефоны, ссылки на страницы в социальных сетях и данные о родственниках.

Несогласованные акции прошли 23 января в Москве и других городах России в поддержку блогера Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По итогам несанкционированных акций в регионах возбуждено не менее 20 уголовных дел.

Предыстория: В Telegram появился канал с данными полицейских после акций 23 января
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SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
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