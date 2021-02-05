Telegram признали самым скачиваемым приложением в мире

Telegram признали самым скачиваемым неигровым приложением в мире. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play, сообщает ТАСС.

За первый месяц года мессенджер скачали более 63 миллионов раз, что почти в четыре раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Чаще всего программу устанавливали в Индии и Индонезии.

На второй строчке рейтинга оказался TikTok: китайская социальная сеть отстала от Telegram примерно на миллион скачиваний. Следом идут мессенджеры Signal и WhatsApp, а также приложение Facebook.

Материалы по теме «Барьеры надо устранить» Государства тратят миллиарды на борьбу с Facebook и Google. Кому они готовы отдавать эти деньги? Троянский конь Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?

Аналитики отметили, что в Google Play Telegram лидирует с большим отрывом от конкурентов, однако в App Store приложение заняло лишь четвертое место. Тем не менее это не помешало мессенджеру возглавить общий рейтинг.

С начала января мессенджер WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей в связи с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения. В результате действий владельцев WhatsApp юзеры стали переходить в Signal и Telegram.

Вскоре после этого Павел Дуров подтвердил, что пользователи WhatsApp действительно перебегают в основанный им Telegram.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



