Дуров рассказал о бегстве пользователей из WhatsApp в Telegram

Павел Дуров рассказал о бегстве пользователей из мессенджера WhatsApp в основанный им Telegram. По его мнению, к этому привела новая политика сервиса WhatsApp касательно Facebook, написал он в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, постоянно растущий Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook. По его мнению, WhatsApp не может конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности, и из-за этого перешел на скрытый маркетинг. В частности, редакторы Wikipedia обнаружили платный бот, который добавлял предвзятую информацию о мессенджере в статью на портале, заявил он.

Другие платные боты распространяли неточную информацию о Telegram в социальных сетях. В частности, утверждалось, что его код не является открытым, а также что мессенджер не зашифрован. Дуров напомнил, что все клиентские приложения Telegram имеют открытый исходный код с 2013 года, а шифрование и API полностью задокументированы и много раз проверялись экспертами по безопасности. Кроме того, каждый чат в Telegram был зашифрован с момента запуска, добавил он.

Помимо этого, указывалось на то, что Telegram якобы является русским мессенджером, заявил Дуров. Он напомнил, что мессенджер не имеет серверов или офисов в России и был заблокирован на территории страны с 2018 по 2020 год.

Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.