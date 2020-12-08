В США признали Дурова «главным хулиганом» года

Американское издание Politico составило рейтинг «главных хулиганов» года. Его возглавил предприниматель, основатель Telegram Павел Дуров.

Авторы материала признали мессенджер Дурова «раем свободы слова, который отражает идеалы своего загадочного 36-летнего путешествующего по миру создателя». В США отметили, что Telegram долгое время считался правительствами европейских стран инструментом для террористических заговоров и пропаганды.

«Поскольку такие платформы, как Facebook и Twitter, пытаются бороться с дезинформацией и подстрекательством к насилию, Telegram стал новым приютом для большей части таких материалов», — пришли к выводу журналисты.

В пример они привели британского анти-исламского активиста Томми Робинсона (настоящее имя Стивен Кристофер Яксли-Леннон), аккаунты которого Twitter, Instagram, Facebook и YouTube заблокировали. Однако у него до сих пор остался популярный канал в Telegram с 35 тысячами подписчиков — там активист организует протесты ради отмены противокоронавирусных мер.

Журналисты отметили, что Дуров все-таки удаляет некоторый противоправный контент, включая аккаунты запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «Но по сути он и судья, и присяжный, и палач», — добавили авторы рейтинга.

Помимо Дурова, в список попали и другие известные персоны. Например, на шестом месте оказался президент России Владимир Путин, а следом за ним американские журналисты поставили британскую писательницу Джоан Роулинг.

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