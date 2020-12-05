Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров обвинил журналистов в неправильном переводе его цитат, в частности, опубликованного им накануне признания об отсутствии счастья от заработанных миллионов. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, сотрудники СМИ недостоверно перевели с английского языка его высказывания с помощью автоматических переводчиков. Кроме того, он призвал подписчиков полагаться только на англоязычный первоисточник.

4 декабря основатель Telegram опубликовал пост, в котором рассказал о влиянии богатства на его жизнь. «К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Тем не менее это никогда не делало меня счастливым», — рассказал бизнесмен.

Как Дуров впоследствии объяснил, он имел в виду, что всегда был счастлив, однако это чувство принесли ему не заработанные деньги. При этом бизнесмен подчеркнул, что многие русскоязычные СМИ перевели цитату неправильно, изменив первоначальный смысл на «я был несчастным, и даже миллионы не спасали».