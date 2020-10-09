Дуров ответил на требование Apple удалить Telegram-каналы о силовиках Белоруссии

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил американскую компанию Apple в попытке «избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил» с помощью «хитрых формулировок». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, хитрость Apple заключается в утверждении компании, что она не требует отключения трех белорусских Telegram-каналов. В них раскрыты личные данные силовиков, участвующих в подавлении протестов. Apple требует не публиковать посты с личной информацией. Однако, по мнению Дурова, компания умалчивает, что эти каналы полностью состоят из подобных постов.

Основатель мессенджера указал, что Apple опубликовала заявление, в котором говорилось, что они не хотят, чтобы в Telegram отключили эти три канала. Компания требовала заблокировать только конкретные посты.

«Скрывая свои требования расплывчатыми словами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил», — подчеркнул Дуров. Он призвал компанию взять на себя ответственность за свою политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей.

Речь идет о трех каналах «Каратели Белоруссии» (@karatelibelarusi), «Чат группы Каратели» (@chatpartizan) и «Все нарушения» (@belarusassholes). По словам Дурова, в Apple опасаются, что такие посты могут спровоцировать насилие. Основатель Telegram добавил, что ему наверняка придется пойти на уступки, чтобы приложение не удалили из App Store.