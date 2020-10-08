Apple потребовала от Дурова блокировки Telegram-каналов о белорусских силовиках

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что американская компания Apple потребовала заблокировать несколько каналов в его мессенджере про акции протеста в Белоруссии. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Речь идет о трех каналах «Каратели Белоруссии» (@karatelibelarusi), «Чат группы Каратели» (@chatpartizan) и «Все нарушения» (@belarusassholes). По словам Дурова, в руководстве Apple недовольны контентом, так как авторы публикуют личные данные белорусских силовиков. В Apple опасаются, что такие посты могут спровоцировать насилие, пояснил бизнесмен.

«Я думаю, что эта ситуация не черно-белая, и предпочел бы оставить каналы в покое. Но обычно Apple не предлагает большого выбора для таких приложений, как Telegram, в таких ситуациях», — рассказал Дуров.

Основатель Telegram добавил, что ему наверняка придется пойти на уступки, чтобы приложение не удалили из App Store. Он заверил, что в таком случае у остальных пользователей (например, на Android и на ПК) все равно останется доступ к спорным каналам.

В июле Telegram подал антимонопольную жалобу на Apple в Еврокомиссию. Он обвинил магазин приложений App Store в неконкурентных условиях работы. Руководство мессенджера обратило внимание на то, что Apple не позволяет пользователям загружать приложения из открытых источников, при этом компания берет 30-процентную комиссию с каждой покупки внутри приложений.