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Дуров назвал владельцам iPhone семь причин для волнения

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Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев iPhone о том, почему их должна волновать политика компании Apple, согласно которой разработчики приложений для AppStore должны платить 30-процентную комиссию. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Дуров назвал семь причин, по которым пользователи смартфонов от Apple должны быть обеспокоены «налогом», который накладывает корпорация. Во-первых, это увеличивает стоимость самих приложений. «Несмотря на то что при покупке телефона Apple уже взяла с Вас на несколько сотен долларов больше, чем его себестоимость, Вы платите ей дополнительный налог за каждое приложение», — заявил создатель Telegram.

Во-вторых, Apple цензурирует приложения в App Store, чтобы обеспечить себе полный контроль, который необходим для сбора комиссии. По словам Дурова, Apple скрывает от пользователей некоторый контент и запрещает разработчикам говорить об этом. «Вероятно, сотрудники компании понимают, как странно выглядят со стороны их попытки глобальной цензуры: представьте себе веб-браузер, который решает, сайты какой тематики Вам можно просматривать», — объяснил Дуров

Кроме того, создатель Telegram связал желание корпорации собирать «налог» со снижением уровня конфиденциальности пользователей. По его мнению, пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись, а конечная цель компании — «продавить налог в 30 процентов».

В-четвертых, Дуров уличил модераторов Apple в неэффективности, из-за чего пользователи получают обновления для приложений с серьезной задержкой. В качестве пятого фактора он отметил то, что из-за комиссии компании в мире становится меньше приложений: разработчики не могут себя обеспечить, потому что помимо отчислений Apple они также вынуждены платить налоги, зарплаты, тратиться на разработку, оборудование и маркетинг.

Шестой проблемой Дуров назвал увеличение количества рекламы. «Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей», — заметил он. Седьмым фактором, по мнению Дурова, является то, что позиция Apple приводит к снижению качества приложений. «Миллиарды долларов, которые разработчики отдают в Apple, могли бы идти на повышение качества популярных приложений», — отметил создатель Telegram.

«Все это звучит настолько вопиюще, что, казалось бы, такая 30-процентная дань не может существовать долго. Но ситуация сохраняется уже около 10 лет», — подчеркнул Дуров.

Ранее создатель Telegram обвинил компании Apple и Google в тотальном контроле за тем, какие приложения миллиарды пользователей по всему миру могут устанавливать на свои телефоны, а также заподозрил корпорации в том, что они собирают налоги со всего человечества. В публикации для своего Telegram-канала он призвал открыто говорить о пагубности текущей ситуации «для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса». Он также затронул тему 30-процентного налога для разработчиков.

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