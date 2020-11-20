Дуров раскритиковал новый iPhone и предрек Apple проблемы

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров выступил с критикой iPhone 12 Pro. По его выражению, новый смартфон американской компании Apple — «устаревшая железка». В своем канале он предрек корпорации проблемы в будущем.

«Только что попробовал iPhone 12 Pro — что за невероятно устаревшая железка. Выглядит и ощущается, как увеличенная версия iPhone 5 из 2012 года, только с уродливыми камерами, выползающими изнутри на трех разных уровнях», — заметил бизнесмен. Девайс оставил у него впечатление несовременного устройства.

Дуров считает, что компания существует только благодаря технологиям и репутации основателя Apple Стива Джобса, который умер девять лет назад, и не внедряет инноваций.

Глава мессенджера добавил, что не удивлен тем, что продажи iPhone в этом году упали на 21 процент. «Если тренд продолжится, то за 7-10 лет доля их смартфонов на мировом рынке будет незначительной», — заключил Дуров.

Ранее Дуров предупредил владельцев iPhone о том, почему их должна волновать политика компании Apple, согласно которой разработчики приложений для AppStore должны платить 30-процентную комиссию. Он назвал семь причин, по которым пользователи смартфонов от Apple должны быть обеспокоены «налогом», который взимает корпорация.

Дуров неоднократно выступал против Apple, а также другой американской компании, Google. Он обвинял корпорации в тотальном контроле за тем, какие приложения миллиарды пользователей по всему миру могут устанавливать на свои телефоны. По его мнению, две компании, по сути, собирают налоги со всего человечества.