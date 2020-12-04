Павел Дуров рассказал об отсутствии счастья от заработанных миллионов

Основатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что ему повезло заработать миллионы в раннем возрасте. Однако богатство не принесло ему счастья, признался он в посте на платформе Telegraph.

«К 22 годам у меня был миллион долларов на банковском счете, к 25 — десятки миллионов, к 28 — сотни миллионов. Тем не менее это никогда не делало меня счастливым», — рассказал бизнесмен.

По мнению Дурова, отсутствие счастья объясняется тем, что на самом деле человеку доставляет удовольствие создание чего-либо, а не потребление, то есть трата денег. «Вместо покупок яхт, самолетов и роскошной недвижимости, я сконцентрировался на создании социальных платформ, которые, надеюсь, принесут человечеству пользу», — заметил он.

Руководитель Telegram добавил, что считает свое спокойное отношение к деньгам одной из причин, почему он в итоге в процессе работы над своими проектами разбогател. «Я никогда не жалею о том, что не покупал дорогие вещи, которыми любят себя окружать богатые люди», — заключил Дуров.

Ранее Павел Дуров поделился с подписчиками правилами, которые следует соблюдать для сохранения молодости. Всего он указал семь пунктов. Так, по мнению бизнесмена, выглядеть моложе помогает в том числе минимизация стрессов и жизнь в одиночестве.