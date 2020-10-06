Павел Дуров назвал свои любимые аниме

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, какие аниме ему нравились в детстве. Об этом он написал в Telegram-чате «Durov’s Chat».

По словам Дурова, он любил смотреть японскую анимацию в детстве, когда жил в Италии. Мужчина до сих пор помнит Кенширо — персонажа популярной японской манги «Кулак Полярной звезды», которая выходила с 1983 по 1988 годы.

Немного повзрослев, Дуров полюбил аниме-сериалы «Код Гиасс».

«"Тетрадь смерти" тоже была неплохой, но у меня не было времени смотреть все эпизоды», — написал создатель Telegram. Он также попросил участников чата порекомендовать другие интересные аниме.

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