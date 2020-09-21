Цукерберг назвал свой любимый смартфон

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг назвал своего любимого производителя смартфонов. В интервью техно-блогеру Маркусу Браунли бизнесмен рассказал, что отдает предпочтение гаджетам от компании Samsung. Их разговор опубликован на YouTube.

Блогер задал вопрос, каким смартфоном Цукерберг пользуется и носит прямо сейчас в кармане. «Последние годы я пользуюсь телефонами Samsung. И я их большой поклонник», — ответил гендиректор соцсети.

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По его словам, южнокорейский производитель делает качественные устройства. Также важным преимуществом он посчитал то, что устройства работают на операционной системе Android от Google. Миллиардер однако не назвал конкретную модель Samsung, с которой работает в настоящее время.

«Большинство наших пользователей пользуется гаджетами на Android, так что я считаю правильным для себя и менеджеров Facebook работать с разными смартфонами на этой операционной системе, чем пользоваться только iPhone», — добавил Цукерберг. Он пояснил, что Android — его любимая операционная система для смартфонов и что зачастую люди в разработке и менеджменте компаний по умолчанию предпочитают iPhone.

В июле фотография основателя Марка Цукерберга, на которой его лицо обильно намазано кремом от загара, удивило пользователей сети. Юзеры посчитали увиденный снимок доказательством того, что на самом деле он является рептилоидом. Байки о том, что Цукерберг якобы является инопланетной ящерицей, ходят по сети на протяжении нескольких лет. Глава Facebook опровергал слухи о принадлежности к рептилоидам.