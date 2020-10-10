Павел Дуров рассказал о секретах сохранения молодости

Основатель Telegram Павел Дуров в свой день рождения поделился с подписчиками правилами, которые следует соблюдать для сохранения молодости. Пост из семи пунктов он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, главные секреты молодости заключаются в сокращении потребления алкоголя и других вызывающих привыкание веществ, а также в здоровом сне в течение рабочей недели, физических нагрузках и умеренном потреблении еды. Сам основатель Telegram ест раз или два раза в день и считает, что три и более приемов пищи — плохая привычка. Отказаться, по его словам, следует и от мяса, заменив его морепродуктами.

Он также отметил, что помогает выглядеть моложе минимизация стрессов и жизнь в одиночестве, которую он понимает как отказ от нездоровых социальных норм и независимость личной жизни.

Ранее Павел Дуров назвал свои любимые аниме, рассказав, что с детства смотрит японскую анимацию. Он до сих пор помнит Кенширо — персонажа популярной японской манги «Кулак Полярной звезды», аниме-сериалы «Код Гиасс» и «Тетрадь смерти».