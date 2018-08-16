Павел Дуров поагитировал за Орду и передумал

Основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров разместил на своей странице пост, в котором предложил выступить против Альянса в игре World of Warcraft.

«Александра Владимирова, DELETED, DELETED, вступайте в мой отряд в World of Warcraft: Battle for Azeroth. Выступим вместе против альянса. За орду!» — написал он. Через несколько минут сообщение было удалено, но успел собрать более двух тысяч просмотров и около сотни лайков.

По одной из версий, страница Дурова была взломана.

13 апреля другое детище Дурова, Telegram был заблокирован решением Таганского районного суда Москвы после того, как руководство мессенджера отказалось предоставлять ключи шифрования переписки сотрудникам ФСБ.

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