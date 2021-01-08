Пользователей WhatsApp обязали делиться данными с Facebook

Пользователей одного из самых популярных в мире мобильных мессенджеров WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Соответствующее требование содержится в обновленном пользовательском соглашении, опубликованном на сайте WhatsApp.

В соглашении говорится, что мессенджер, как часть корпорации Facebook, отныне будет делиться пользовательскими данными «со всем семейством ее приложений». Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

В первую очередь мессенджер собирается активнее подбирать персональную рекламу, а также предоставлять пользователям наиболее подходящие им контент и персональные услуги. Среди данных, которые намеревается собирать WhatsApp, — геолокация, а также сведения об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook.

WhatsApp не впервые предупреждает пользователей о сборе персональных данных в пользу Facebook. Подобное случалось в 2016 году и объяснялось необходимостью усилить меры по борьбе со спамом.

Facebook приобрел основанный в 2009 году WhatsApp в 2014-м за 19 миллиардов долларов. Помимо мессенджера, Facebook владеет социальной сетью Instagram.