Дуров раскрыл секрет популярности Telegram

Павел Дуров раскрыл секрет популярности созданного им мессенджера Telegram. Он прокомментировал новость о том, что мессенджер стал самым загружаемым мобильным приложением в мире, запись размещена в его Telegram-канале.

Дуров написал, что последние 7,5 лет приложение стабильно поднималось в различных рейтингах, а база пользователей ежегодно росла более чем на 40 процентов.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений», — подчеркнул он.

Материалы по теме «Барьеры надо устранить» Государства тратят миллиарды на борьбу с Facebook и Google. Кому они готовы отдавать эти деньги? Троянский конь Напуганные новой политикой WhatsApp люди ринулись в Telegram и Signal. Но так ли они безопасны?

По его словам, чтобы добиться успеха в любой области — спорте, ведении блога, искусстве, программировании, бизнесе или учебе, — следует «оставаться верным своим ценностям» и прилагать целенаправленные усилия в течение длительного периода времени.

Ранее Telegram признали самым скачиваемым неигровым приложением в мире. По данным аналитической компании Sensor Tower, приложение Павла Дурова в январе 2021 года обогнало TikTok и WhatsApp по общему количеству скачиваний в магазинах App Store и Google Play. За первый месяц года мессенджер скачали более 63 миллионов раз, чаще всего программу устанавливали в Индии и Индонезии.

С начала января мессенджер WhatsApp лишился более 30 миллионов пользователей в связи с тем, что пользователи негативно оценили обновленные условия использования приложения. В результате действий владельцев WhatsApp юзеры стали переходить в Signal и Telegram.

Вскоре после этого Павел Дуров подтвердил, что пользователи WhatsApp действительно перебегают в основанный им Telegram.