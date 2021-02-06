Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров встретился наследным принцем Дубая Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.

Дуров сказал, что Дубай стал центром для талантов и предпринимателей, стремящихся выйти на глобальный уровень. Это стало возможно благодаря соответствующим условиям: развитой инфраструктуре, благоприятному для бизнеса законодательству и экосистеме стартапов.

Принц Дубая отметил, что привлекательность эмирата для развития технологических стартапов подтверждается тем фактом, что с его территории некоторые успешные компании управляют своими предприятиями. Заявление, в частности, касается и самого Telegram.

Ранее Дуров объяснил, чем его привлек офис в Дубае. По словам предпринимателя, одним из факторов в пользу эмирата стала гибкая налоговая политика.