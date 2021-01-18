Дуров рассказал о блокировке сотен призывающих к насилию в США Telegram-каналов

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в начале января команда модераторов его мессенджера заблокировала сотни призывов к насилию во время беспорядков в США. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Дуров подчеркнул, что последние две недели мир «с беспокойством следит» за событиями в Соединенных Штатах.

«В начале января команда модераторов Telegram начала получать все большее количество сообщений об общественной деятельности, связанной с действиями граждан США. Команда действовала решительно, блокируя американские каналы, пропагандирующие насилие. Благодаря этим усилиям на прошлой неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию», — написал Дуров.

По его словам, Telegram приветствует мирные протесты и дебаты, однако условия обслуживания сервиса «прямо запрещают распространение публичных призывов к насилию». Он также добавил, что команда продолжает обрабатывать отчеты пользователей «в дополнение к активному удалению контента».

Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Apple удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. Организация подала иск в суд с соответствующим требованием. Ее представители обвинили руководство мессенджера в отсутствии мер по отношению к пользователям, которые распространяли сообщения с экстремистским содержанием, в том числе и после нападения 6 января на Капитолий США.

12 января Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Рост его популярности связали с блокировкой аккаунтов Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной сочли изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Создатель мессенджера Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали Parler. По его словам, нет гарантии того, что подобного не произойдет с Telegram. Он также сообщил, что веб-версия Telegram для Safari уже разрабатывается: ей можно будет воспользоваться, если Apple удалит мессенджер из AppStore.