Нетаньяху завел Telegram-канал на русском языке и анонсировал «важное заявление»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завел личный канал в Telegram. Записи политика публикуются на русском языке.

За пару часов канал набрал более двух тысяч подписчиков. В одном из опубликованных постов премьер опубликовал скриншот новости о том, что Чехия обратилась за помощью Израиля в вакцинации от коронавируса. В последнем посте анонсируется «важное заявление из Нацерета».

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Под каждой из публикаций открыты комментарии. Аватар канала совпадает с тем, который израильский политик использует в Twitter и Facebook.

Ранее личный канал в Telegram завел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства также объявил о создании официальной группы в турецком мессенджере BiP. Незадолго до этого Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за изменений в политике конфиденциальности сервиса.

В январе WhatsApp заявил, что будет делиться пользовательскими данными с компанией Facebook, которой принадлежит мессенджер. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.

Основатель и глава Telegram Павел Дуров позже сообщил, что в последние дни произошел массовый исход пользователей WhatsApp в основанный им мессенджер. По его мнению, именно новые требования стали причиной недовольства юзеров WhatsApp и их перехода.