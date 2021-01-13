Республиканцев обвинили в подготовке вооруженного митинга через Telegram

Сторонников Республиканской партии США обвинили в подготовке вооруженного митинга в день инаугурации избранного президента страны, демократа Джо Байдена. Злоумышленники якобы общаются через чаты в Telegram, пишет NBC News.

Через мессенджер люди делятся информацией о том, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы. «Правые экстремисты — сторонники [нынешнего президента США Дональда] Трампа — используют зашифрованные каналы для координации срыва инаугурации Байдена», — говорится в материале NBC News.

По словам авторов статьи, в Telegram-чатах распространяют инструкции к нападениям и призывы «стрелять в политиков». Руководитель исследовательского центра по изучению стратегии и тактики терроризма и радикальных идеологий (TAPSTRI) Крис Сэмпсон заявил, что его группа сосредоточена на изучении пользователей таких каналов и уже предупредила ФБР о возможном митинге.

12 января Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Рост его популярности связали с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной сочли изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.