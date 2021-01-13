Мир
 
Последние новости
США вычислили союзника «Северного потока-2» в Европе и ополчились на него
Белорусских пенсионерок задержали в лесу
Саудовская Аравия сократит поставки нефти в Европу и Азию
Жители российской многоэтажки оказались в падающем лифте и попали на видео
Абхазия ужесточила запреты на фоне COVID-19 после наплыва туристов на Новый год
Россия построит «Яхрому»
Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января
Российского пилота уличили в жульничестве на «Дакаре»
Моргенштерна обвинили в плагиате
Названы возможные сроки проведения послания президента Федеральному собранию
Новости партнеров
Прослушать новость

Республиканцев обвинили в подготовке вооруженного митинга через Telegram

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Сторонников Республиканской партии США обвинили в подготовке вооруженного митинга в день инаугурации избранного президента страны, демократа Джо Байдена. Злоумышленники якобы общаются через чаты в Telegram, пишет NBC News.

Через мессенджер люди делятся информацией о том, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы. «Правые экстремисты — сторонники [нынешнего президента США Дональда] Трампа — используют зашифрованные каналы для координации срыва инаугурации Байдена», — говорится в материале NBC News.

По словам авторов статьи, в Telegram-чатах распространяют инструкции к нападениям и призывы «стрелять в политиков». Руководитель исследовательского центра по изучению стратегии и тактики терроризма и радикальных идеологий (TAPSTRI) Крис Сэмпсон заявил, что его группа сосредоточена на изучении пользователей таких каналов и уже предупредила ФБР о возможном митинге.

12 января Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Рост его популярности связали с блокировкой аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной сочли изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США
Дуров прокомментировал взрывной рост популярности Telegram
Эрдоган завел канал в Telegram