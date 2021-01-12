Дуров прокомментировал взрывной рост популярности Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал взрывной рост популярности приложения. Причины интереса к мессенджеру он объяснил на своем канале.

Дуров сообщил, что за последние 72 часа Telegram начали пользоваться 25 миллионов новых пользователей. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом: тогда приложение устанавливали примерно полтора миллиона человек в день. Дуров подчеркнул, что за семь лет существования мессенджера у него бывали всплески загрузок, но «времена изменились».

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По мнению Дурова, пользователи больше не хотят менять свою конфиденциальность на бесплатные сервисы, а также не хотят «быть заложниками технологических монополистов, которые думают, что им все сойдет с рук, если они наберут критическую массу пользователей».

Свой мессенджер Дуров назвал убежищем для тех, кто ищет безопасное и конфиденциальное средство общения. «Мы очень серьезно относимся к такой ответственности. Мы не подведем вас», — заверил основатель Telegram.

Ранее Дуров рассказал о бегстве пользователей из мессенджера WhatsApp в основанный им Telegram. По его мнению, к этому привела новая политика Facebook относительно WhatsApp.

Кроме того, он увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler. После этого Дуров сообщил, что веб-версия Telegram для Safari уже разрабатывается: ей можно будет воспользоваться, если Apple удалит мессенджер из AppStore.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, начались после восстания, которое устроили сторонники Трампа 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.