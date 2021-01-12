Нетаньяху удалил совместную фотографию с Трампом из Twitter

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил совместную фотографию с действующим президентом США Дональдом Трампом, которую долгое время использовал как обложку для своего аккаунта в Twitter. На это обратило внимание агентство Reuters.

Издание отмечает, что продолжительное время в шапке официального аккаунта израильского лидера стояло фото с президентом США — своего рода символ дружбы между политиками. На время Хануки фотографию сменило тематическое изображение. После праздника Нетаньяху вновь поставил совместное фото с Трампом, но уже в компании иностранных министров ОАЭ и Бахрейна. Утром вторника Трамп вновь исчез со страницы израильского премьера: на обложке официального Нетаньяху аккаунта теперь стоит снимок, на котором политик делает прививку от коронавируса.

Сообщается, что на странице Нетаньяху не приводится никаких объяснений исчезновению Трампа из его Twitter-аккаунта. Само агентство объясняет такой шаг попыткой Нетаньяху дистанцироваться от некогда ближайшего союзника, которому грозит импичмент после беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.