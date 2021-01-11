Меркель заявила о праве Трампа на свободу слова

Канцлер Германии Ангела Меркель оценила блокировку соцсетей президента США Дональда Трампа. Ее процитировал официальный представитель кабмина страны Штеффен Зайберт, пишет РИА Новости.

«Операторы социальных сетей несут высокую ответственность за то, чтобы политическая дискуссия не была отравлена ненавистью, ложью и подстрекательством к насилию, и нельзя праздно наблюдать, как в определенных каналах публикуют контент, который подпадает под эти категории», — заявили германские власти.

Несмотря на это, Меркель все же признала, что у Трампа тоже есть право на свободу слова. Она заявила, что оно может быть ограничено, но только в соответствии с законом. «С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе», — добавил Зайберт.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. Кроме того, Twitter заблокировал его аккаунт, не назвав срок блокировки. Причиной этого стала публикация видео, в котором Трамп обратился к протестующим у Капитолия и призвал их отправиться домой.

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