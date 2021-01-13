Оценена вероятность удаления Telegram из популярных магазинов приложений

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин оценил возможность удаления мессенджера Telegram из магазинов приложений AppStore и Google Play, слухи о котором появились после удаления популярного у сторонников президента США Дональда Трампа приложения Parler. Его слова приводит РИА Новости.

Щельцин выразил уверенность в том, что ни Google, ни Apple не удалят Telegram. По мнению эксперта, максимальная мера, которую могут применить корпорации к приложению, — это временная блокировка, которая продлится до устранения возникшей проблемы.

«Но что касается полной блокировки, думаю, это невозможно. В противном случае проблема может перерасти из разряда беспрецедентного случая с цензурой в соцстеях в разряд крупнейшего антимонопольного разбирательства», — добавил Щельцин.

12 января Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Рост его популярности связали с блокировкой аккаунтов Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной сочли изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Ранее Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler. По его словам, нет гарантии того, что подобного не произойдет с Telegram. Дуров также сообщил, что веб-версия Telegram для Safari уже разрабатывается: ей можно будет воспользоваться, если Apple удалит мессенджер из AppStore.