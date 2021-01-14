Дуров объявил крупнейшую цифровую миграцию в истории человечества

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что в его мессенджере заметно увеличился приток новых пользователей. Профессиональными успехами Дуров похвастался в своем Telegram-канале. Он добавил, что он и его подписчики, возможно, «являются свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества».

По словам Дурова, всплеск популярности Telegram привел к тому, что в мессенджере открыли каналы главы двух стран: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Бразилии Жаир Болсонару. Они присоединились к большому списку других политиков, у которых уже были официальные каналы. Речь идет о главах Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, а также премьер-министрах Сингапура, Эфиопии и Израиля.

«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и для распространения информации о важных проблемах в своих обществах», — заявил Дуров. Он назвал Telegram единственным надежным способом для лидеров общественного мнения связаться со своей аудиторией, потому что мессенджер не использует непрозрачные алгоритмы для показа контента подписчикам.

12 января Дуров сообщил, что всего за три дня к Telegram подключились 25 миллионов новых пользователей. Это значительный рост по сравнению с прошлым годом: тогда приложение устанавливали примерно полтора миллиона человек в день.

В тот же день стали известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел личный канал в Telegram. Вскоре его примеру последовал и лидер Бразилии Жаир Болсонару.

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Резкая популярность Telegram в США отчасти обусловлена тем, что американские IT-гиганты заблокировали все аккаунты действующего президента Дональда Трампа в социальных сетях. Кроме того, в Америке отключили популярную среди сторонников политика соцсеть Parler: накануне блокировки там начали появляться призывы переходить на Telegram.

Другой причиной массового перехода пользователей в Telegram стала новая политика WhatsApp. 8 января владельцы сервиса заявили, что мессенджер, как часть корпорации Facebook, отныне будет делиться пользовательскими данными «со всем семейством ее приложений». Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.