От Apple потребовали удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Apple удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации газеты, организация подала иск в суд с соответствующим требованием в воскресенье, 17 января. Ее представители обвинили руководство мессенджера в отсутствии мер по отношению к пользователям, которые распространяли сообщения с экстремистским содержанием, в том числе и после нападения 6 января на Капитолий США. Истцы подчеркивают, что такой контент нарушает условия использования в магазине приложений Apple.

Отмечается, что аналогичный иск планируется подать также в отношении Google. Представители Apple и Telegram пока не прокомментировали ситуацию.

12 января Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Рост его популярности связали с блокировкой аккаунтов Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной сочли изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

Создатель мессенджера Павел Дуров увидел опасность в том, что Apple и Google заблокировали Parler. По его словам, нет гарантии того, что подобного не произойдет с Telegram. Он также сообщил, что веб-версия Telegram для Safari уже разрабатывается: ей можно будет воспользоваться, если Apple удалит мессенджер из AppStore.