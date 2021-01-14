Telegram посчитал канал «Трампа» мошенническим

Мессенджер Telegram пометил канал Donald J. Trump, созданный сразу после блокировки президента США Дональда Трампа в Twitter, как мошеннический. Соответствующее предупреждение появилось в описании сообщества.

Указывается, что многие пользователи пожаловались на этот канал. «Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас просят денег», — предупредили в компании. Также рядом с названием аккаунта появился красный значок «мошенничество». В настоящее время на ресурс подписаны более полумиллиона человек.

О появлении канала стало известно 9 января. Тогда на него подписались более 278,9 тысячи человек. Позже на канале была опубликована ссылка на мошеннический сервис.

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12 января Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. Рост популярности связан с блокировкой аккаунтов Трампа в соцсетях и отключения популярной среди сторонников президента США социальной сети Parler. Еще одной причиной называется изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.