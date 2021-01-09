Неизвестные создали канал Дональда Трампа в Telegram

Неизвестные создали Telegram-канал, который якобы принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу.

UPD: «Ленте.ру» не удалось обнаружить доказательств принадлежности данного канала Дональду Трампу.

Канал подписан так же, как и заблокированный аккаунт американского лидера в Twitter: «45-й президент США». На него подписались более 278,9 тысячи человек. Позже на канале была опубликована ссылка на мошеннический сервис.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт президента США. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он пообещал создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено.