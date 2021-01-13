YouTube временно заморозил аккаунт Трампа

Видеохостинг YouTube временно заморозил аккаунт президента США Дональда Трампа как минимум на одну неделю, а возможно, продлит ограничение и на более долгий срок. Об этом в компании сообщили телеканалу CNN.

Согласно заявлению представителя видеохостинга, размещенное недавно видео было удалено, поскольку «разжигало насилие». Теперь Трамп не сможет загружать новые видео или запускать прямые эфиры в течение семи дней. Кроме того, видеохостинг предпримет дополнительный шаг — отключит комментарии под видео на канале Трампа.

В компании уточнили, что вопрос о возможной дальнейшей заморозке аккаунта американского лидера будет вновь изучен через неделю.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.