Мир
 
Последние новости
США пригрозили европейским компаниям санкциями за помощь «Северному потоку-2»
Названа возможная причина отравления более 50 российских детей
Чак Норрис опроверг свое участие в протестах у Капитолия
Назван самый подорожавший в России продукт
Республиканцы захотели поддержать импичмент Трампа
Неприличный дизайн вещи популярного бренда озадачил пользователей сети
Иммунолог предложил обязать вакцинироваться от COVID-19 некоторых россиян
Неожиданная деталь на фото девушки повеселила пользователей Tinder
Лицо ребенка покрылось волосами и раздулось из-за увлажняющего детского крема
Центробанк разъяснил новые правила контроля наличных расчетов
Новости партнеров
Прослушать новость

YouTube временно заморозил аккаунт Трампа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Видеохостинг YouTube временно заморозил аккаунт президента США Дональда Трампа как минимум на одну неделю, а возможно, продлит ограничение и на более долгий срок. Об этом в компании сообщили телеканалу CNN.

Согласно заявлению представителя видеохостинга, размещенное недавно видео было удалено, поскольку «разжигало насилие». Теперь Трамп не сможет загружать новые видео или запускать прямые эфиры в течение семи дней. Кроме того, видеохостинг предпримет дополнительный шаг — отключит комментарии под видео на канале Трампа.

В компании уточнили, что вопрос о возможной дальнейшей заморозке аккаунта американского лидера будет вновь изучен через неделю.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки каналов коммуникации, используемых сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, начались после восстания, которое они устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
YouTube is suspending President Donald Trump's channel
Банки начали отказываться вести дела с Трампом
Стоимость Twitter и Facebook рухнула на миллиарды долларов из-за Трампа
Twitter заблокировала 70 тысяч сторонников теории заговора про Трампа