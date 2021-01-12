Twitter заблокировала 70 тысяч сторонников теории заговора про Трампа

Социальная сеть Twitter заблокировала 70 тысяч аккаунтов сторонников теории заговора QAnon, которые считают, что лидеры демократов, голливудские звезды и религиозные деятели являются сатанистами и сексуальными эксплуататорами, а действующий президент США Дональд Трамп противостоит им. Об этом говорится в блоге компании.

Масштабная блокировка сторонников теории заговора началась в пятницу, 8 января. Отмечается, что во многих случаях несколькими страницами управлял один и тот же человек.

«Мы ясно дали понять, что примем решительные меры по отношению к тем, чье поведение может привести к реальному вреду офлайн», — подчеркнули в Twitter. В компании добавили, что планируют продолжать бороться с QAnon.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово действующему президенту США.

Такое решение было принято после восстания, которое устроили сторонники Трампа 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.