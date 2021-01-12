Американский провайдер заблокировал Twitter и Facebook из-за блокировки Трампа

Интернет-провайдер Your T1 WIFI, предоставляющий услуги в американских штатах Айдахо и Вашингтон, заблокировал для своих клиентов соцсети Facebook и Twitter. Об этом сообщает телеканал KREM.

Причиной этого стала блокировка на этих платформах аккаунтов президента США Дональда Трампа. Компания разослала своим клиентам письмо, в котором обвинила соцсети в цензурировании информации.

Поставщик интернета пояснил, что ему якобы поступило от клиентов большое число жалоб на действия сайтов и просьб «оградить детей от этого», в результате чего было принято решение пойти навстречу и заблокировать площадки. При этом вернуть доступ можно будет сразу после соответствующего запроса провайдеру.

Позднее компания пошла на попятную. Руководитель Your T1 WIFI Брэтт Финк (Brett Fink) рассказал телеканалу, что соцсети будут заблокированы только для тех пользователей, которые попросят об этом.

7 января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. 9 января Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство сервиса микроблогов пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.