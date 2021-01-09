Мир
 
Последние новости
Самый богатый человек в мире решил распродать все имущество ради заселения Марса
Весь Пакистан остался без электричества
Новый «южноафриканский» штамм коронавируса добрался до Канады
Россияне выбросили ребенка из окна во время пожара
Соседка рассказала о хозяйке сгоревшего нелегального дома престарелых
Эрдоган заявил о будущем Турции в Европе
Штурмующего Капитолий «викинга» арестовали
Эстонская оппозиция предложила присоединить страну к России
14-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Клинтон потроллила Трампа после блокировки его аккаунта в Twitter

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: CARLO ALLEGRI / Reuters

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон потроллила действующего американского лидера Дональда Трампа в своем Twitter-аккаунте.

Клинтон сделала репост своего же твита четырехлетней давности, который был адресован бывшему оппоненту в президентской гонке, с призывом удалить аккаунт в социальной сети. Ретвит она сопроводила «галочкой».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт президента США. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Позднее Трамп вышел на связь через президентский аккаунт, заявив, что «Twitter не заставит его замолчать». Он пообещал создать собственную платформу для общения со своими сторонниками. Через несколько минут это сообщение также было удалено.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп отказался молчать после блокировки аккаунта в Twitter
Twitter пообещал заблокировать любой предоставивший слово Трампу аккаунт
Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа