Познер не увидел нарушения свободы слова в блокировке Трампа в соцсетях

Телеведущий Владимир Познер в своем блоге на сайте «Познер Online» написал, что не увидел формального нарушения свободы слова в том, что американские соцсети заблокировали аккаунты действующего президента США Дональда Трампа.

«В Первой поправке к Конституции США запрещено государству каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и так далее, но этот запрет не касается частных лиц. То есть частный издатель может отказать любому человеку в напечатании его книги, частный владелец журнала, газеты, радио или телестанции может отказать в публикации того или иного материала», — заявил журналист.

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Познер добавил, что в США соцсети принадлежат частным лицам, которые имеют полное право отказать любому в использовании сервиса. По словам телеведущего, в России тоже есть соответствующая статья в Конституции, однако власть все равно «может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ».

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.