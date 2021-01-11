Познер рассказал о невыполненном обещании Трампа

Телеведущий Владимир Познер оценил невыполненные обещания действующего американского президента Дональда Трампа о стремлении наладить отношения между США и Россией. Об этом он написал в своем блоге.

По словам Познера, за четыре года своего президентства Трамп не сделал никаких положительных шагов по отношению к российской стороне. При этом, отметил телеведущий, президент США подписал множество санкций против России и вышел из ряда договоров. «Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», — рассказал он.

Журналист подчеркнул, что говорить о том, что победа Трампа на минувших выборах была бы в интересах России, нет ни малейших оснований. При этом он призвал не гадать «на кофейной гуще» по поводу того, кого Россия хотела бы видеть в качестве президента США.

Он отметил, что со скепсисом относится к утверждениям, что выборы в США были сфабрикованы. По его мнению, «украсть президентские выборы невозможно» в первую очередь из-за особенностей избирательной системы Соединенных Штатов.

В декабре Познер заявил, что между Россией и США вполне вероятен вооруженный конфликт в ближайшие годы. По его словам, текущие взаимоотношения между двумя странами нельзя назвать холодной войной. Познер уточнил, что самым опасным в текущих отношениях Москвы и Вашингтона является очень высокий уровень недоверия.