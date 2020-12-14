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Познер предрек войну России и США после прихода Байдена к власти

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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущий Владимир Познер заявил, что между Россией и США вполне вероятен вооруженный конфликт в ближайшие годы. В интервью ТАСС он предрек войну после прихода к власти бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является вероятным победителем президентских выборов.

«Опасность реальной войны возникает. Причем войны непреднамеренной», — отметил журналист. По его словам, текущие взаимоотношения между двумя странами нельзя назвать холодной войной. «Но нечто похожее уже имеет место быть», — добавил телеведущий.

Познер уточнил, что самым опасным в текущих отношениях Москвы и Вашингтона является очень высокий уровень недоверия. «Знаете, вот [президент России Владимир] Путин как-то сказал, что, если драка неизбежна, бей первым», — вспомнил он.

По словам журналиста, есть реальный шанс, что России или, наоборот, США, покажется, что драка неизбежна, и тогда произойдет нападение на опережение. «И это, конечно, конец света. И эта опасность реальная», — уверен ведущий.

Он посчитал, что в мире очень мало говорят об оружии массового уничтожения и что в последние годы люди перестали бояться ядерной войны. «А напрасно», — заключил Познер.

Ранее Владимир Познер упрекнул американские телеканалы в стремлении выставить Россию врагом. Журналист сравнил такие настроения СМИ с ситуацией в российских медиа. По его словам, в каждой из стран создают друг о друге образ врага.

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