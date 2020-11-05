Познер спрогнозировал последствия «двоевластия» в США для России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что ситуация с выборами президента США может обернуться «двоевластием». Об этом сообщается на сайте «Познер Online».

По прогнозу телеведущего, это вряд ли скажется на отношениях с Россией. Он считает, что не стоит рассчитывать на позитивные изменения во взаимоотношениях стран вне зависимости от того, одержит ли победу на выборах президента действующий американский лидер Дональд Трамп или кандидат от Демократической партии Джо Байден.

«Не имеет значения, кто президент Соединенных Штатов в нынешних условиях, что как были плохие отношения, хуже, в общем-то, некуда, такими же они останутся, по крайней мере, еще на один срок», — отметил Познер.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.