Познер оценил уровень политического диспута в США фразой «да заткнись ты»

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена и оценил уровень политического диспута в Америке с помощью фразы «да заткнись ты». Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».

Познер рассказал, что ранее смотрел много дебатов, однако их участники не занимались взаимными оскорблениями, не перебивали друг друга и отвечали на вопросы. Говоря о дебатах Трампа и Байдена, ведущий отметил: «Это были не дебаты, это были какие-то хулиганские… даже не знаю как это назвать. Они друг друга не слушали, один другому мог сказать "да заткнись ты", и это еще лучшая терминология…»

По мнению журналиста, уровень политического диспута в Америке в последние годы снижается все больше и больше. «Более того, что интересно, по-настоящему крупные личности больше не идут в политику, не хотят ни в сенат, ни в палату представителей, тем более не хотят в президенты», — заключил Познер.

Дебаты между демократом и республиканцем прошли 23 октября на сцене конференц-зала Университета Белмонт. Дискуссия длилась около полутора часов, за это время Байден и Трамп коснулись шести вопросов. В ходе дебатов нынешний президент США обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли 30 сентября в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Трамп неоднократно перебивал Байдена. Не выдержав, демократ потребовал от республиканца замолчать.