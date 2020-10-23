Трамп и Байден молча разошлись после дебатов

Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий Дональд Трамп и Джо Байден закончили дебаты и разошлись, даже не попрощавшись. Об этом свидетельствуют кадры с места событий, опубликованные на YouTube-канале C-SPAN.

Соперники проигнорировали формальные правила приличия и не стали жать друг другу руки по окончании дебатов. Мужчины молча разошлись в разные стороны, обняли своих жен, попрощались с толпой присутствующих и покинули зал.

Дебаты между демократом и республиканцем прошли 23 октября на сцене конференц-зала Университета Белмонт. Дискуссия длилась около полутора часов, за это время Байден и Трамп коснулись шести вопросов.

В ходе дебатов нынешний президент США обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России. По его словам, Байден получил 3,5 миллиона долларов от России. При этом Трамп добавил, что сам никогда не получал денег от России.

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