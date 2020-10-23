Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Президент США Дональд Трамп во время дебатов обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России. Трансляция очной встречи кандидатов на пост главы Белого дома ведется на YouTube-канале Yahoo Finance.

«Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Я никаких денег от России не получал», - заявил он.

Ранее сообщалось, что Байден раскрыл свои доходы, опубликовав налоговую декларацию, и призвал Трампа сделать то же самое.

В 2017 году в налоговых декларациях Трампа были обнаружены два случая получения денег из российских источников. Один из эпизодов относится к 2013 году, когда компания Трампа участвовала в подготовке и проведении конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. Другой случай произошел в 2008 году. Тогда Трамп продал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву особняк во Флориде. Как объяснил президент, его мало интересовала личность покупателя, и они даже ни разу не встречались.