В России отреагировали на обвинения в финансировании Байдена

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден используют в предвыборной гонке любые приемы, не думая о будущих поколениях. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Его цитирует РИА Новости.

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Таким образом сенатор отреагировал на слова Трампа о том, что Россия якобы финансирует его оппонента. «Опять предвыборная борьба в США, где, как на войне, все средства хороши. Увы, оба кандидата думают о предстоящих выборах, а не о предстоящих поколениях», — сказал Косачев.

Ранее 23 октября сообщалось, что Трамп во время дебатов обвинил Байдена в получении от России 3,5 миллиона долларов, поскольку «был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой». При этом Трамп добавил, что сам никогда не получал денег от России.

В ходе первых дебатов Байден назвал оппонента щенком президента России Владимира Путина. Он обвинил американского лидера в том, что он не может сказать российскому коллеге что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Байден имел в виду материал The New York Times, в котором утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.