Дональд Трамп объяснил свое желание стать президентом США. Об этом он заявил во время дебатов с кандидатом от Демократической партии на президентских выборах США Джо Байденом, передает РИА Новости.

По его словам, он пошел в президенты только из-за Барака Обамы и самого Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента. «Вы плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался», — сказал он.

Ранее Трамп обвинил Байдена в получении от России 3,5 миллиона долларов. Он предположил, что эта сумма появилась, «потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с его женой».

17 октября Трамп назвал Байдена и его семью преступной группировкой. Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что его оппонента нужно посадить. «Семья Байденов, да и другие, но семья Байденов — коррумпированная, коррумпированная семья! Мы должны посадить его. Посадить Байденов. Посадить Хиллари», — говорил Трамп.