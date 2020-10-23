Кандидаты в президенты США отреклись от поддержки России на выборах

Президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден во время предвыборных дебатов оба отреклись от поддержки России на выборах. Трансляцию мероприятия вело в прямом эфире NBC News на своем YouTube-канале.

Глава государства отметил, что, по данным американской разведки, Россия и Иран хотят его поражения на предстоящих выборах. Он сослался на заявление директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что общим для России и Ирана является желание увидеть поражение действующего президента.

Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет, чтобы именно он занял президентский пост. Бывший вице-президент пояснил, что российские власти стараются не допустить такого развития событий, «потому что они знают, что он знает их, и они знают его». Демократ подчеркнул, что в случае его избрания он заставит Россию, Китай и Иран «заплатить» за вмешательство в выборы в США.

Президент США во время дебатов также обвинил своего оппонента Джо Байдена в получении денег от России. По его словам, Байден получил 3,5 миллиона долларов от России. При этом Трамп добавил, что сам никогда не получал денег от России.